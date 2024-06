“Riva Luigi ’69 ’70. Cagliari ai dì dello scudetto”, il fortunato spettacolo del Cada Die Teatro sbarca a New York, ospite del Circolo dei sardi “Shardana”: domani, domenica 9 giugno verrà rappresentato, alle 13, al Peter Norton Symphony Space's Leonard Nimoy Thalia Theater. La Grande Mela accoglie così il monologo di e con Alessandro Lay (luci e suono di Giovanni Schirru, progetto sonoro di Matteo Sanna, scene di Mario Madeddu, Marilena Pittiu, Matteo Sanna, Giovanni Schirru, organizzazione di Tatiana Floris), che fin dal suo debutto ha ricevuto consensi convinti da pubblico e critica, dedicato a un’icona della storia, non solo sportiva, di Cagliari e dell’intera Sardegna: Gigi Riva, che è stato e rimane, ancora di più dopo la sua scomparsa nello scorso gennaio, un mito del calcio nazionale, e non solo.

«Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d'Italia, io avevo 8 anni», scrive nelle note di presentazione dello spettacolo Alessandro Lay. «Non ricordo molto dello scudetto, ma ricordo come era la città, come ci vestivamo, come ci appendevamo ai tram per non pagare, l'album della Panini e le partite 'a figurine' sui gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere, con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di finto, fintissimo oro da collezionare. E ricordo vagamente un ragazzo schivo, a volte sorridente, che guardava sempre da un'altra parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol».

Il Circolo sardo "Shardana" di New York viene fondato nel 2000 e accoglie i sardi residenti negli Stati Uniti e gli amici della Sardegna. Con i suoi 150 soci attivi, ha come primo obiettivo quello di rinsaldare i vincoli di solidarietà fra i corregionali e di promuovere l’immagine della Sardegna con mostre, rassegne, conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali e folkloristici. E domenica 9 festeggia il mito “Rombo di Tuono” con il lavoro del Cada Die: «L’arrivo di questo spettacolo a New York rappresenta per tutti noi un importante traguardo», dice Giacomo Bandino, presidente del Circolo Shardana.

