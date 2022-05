Guai per Gianluca Vacchi, che ha perso in Tribunale la lite in famiglia con il fratello Bernardo e deve saldare un debito da 200mila euro.

Due fratelli divisi dagli stili di vita: star dei social, influencer da 22 milioni di followers su Instagram uno, vita riservata e lontana dai social l’altro, decisamente più sobrio e introverso.

Due fratelli ora divisi anche in un aula di Tribunale. Al centro dello scontro un affare andato male per i due eredi di una delle più importanti famiglie imprenditoriali, la produzione di cyclette di lusso.

Bernardo ha contestato una fornitura non pagata e un debito da 200mila euro che Gianluca deve saldare. Il giudice gli ha dato ragione e il “ballerino” imprenditore, se non lo farà, rischia il sequestro di beni e diritti per un pari valore, fino al pignoramento.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata