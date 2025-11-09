Gabriele Casti, professore da Selegas, è il campione tra i campioni della Ruota della Fortuna, raggiungendo la cifra vinta di 243.700 euro. Un record per la trasmissione condotta da Gerry Scotti.

Da qualche giorno, il nome di Gabriele Casti è sinonimo di tenacia, intelligenza e amore per la lingua italiana. Campione dalla puntata del 5 novembre, ha conquistato il pubblico e la fiducia di Gerry Scotti, che già dal primo turno aveva intuito di trovarsi davanti a un concorrente “speciale”.

E i fatti gli hanno dato ragione. In tre serate, Gabriele aveva messo insieme un montepremi complessivo da record – 187.000 euro e una Fiat Panda - e ha conquistato passo dopo passo la Ruota e il cuore degli spettatori.

Mercoledì la prima grande vittoria: 37.500 euro. Poi il trionfo di giovedì, con un bottino da 124.500 euro e nella puntata di venerdì, altri 25.000 euro. Ma più del denaro, a commuovere il pubblico è stata la scena finale: Gabriele che, scoperto di aver vinto 100.000 euro e l’auto tanto ambita, si è sciolto in lacrime, rifugiandosi tra le braccia del padre, presente in studio a ogni puntata.

Oggi il nuovo colpo, da quasi 34 mila euro.

© Riproduzione riservata