Il borgo turistico di Stintino domani, mercoledì 9 agosto, sarà illuminato da note e ritmi vibranti nel suggestivo largo Cala d'Oliva a partire dalle ore 22 con un esclusivo concerto dei Rumba de Bodas.

«Quest'evento rappresenterà uno degli eventi di spicco dell'estate stintinese. I nostri ospiti e residenti avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza musicale unica, arricchita dalla magica atmosfera di Stintino e organizzata dal Comune in collaborazione con la direzione artistica dell'organizzazione Mota», si legge in una nota.

Il suono distintivo dei Rumba de Bodas spazia tra ska, funk, latin vibes, jazz e swing. Originari di Bologna e attivi dal 2008, i loro otto talentuosi membri hanno la capacità di infiammare il pubblico ad ogni loro esibizione. Il gruppo è composto da Rachel Doe (voce e percussioni), Mattia Franceschini (piano, keys, synth), Guido Manfrini (sax contralto, sax baritono), Giacomo Vianello (voce e basso), Alessandro Orefice (drums, drum pads), Pietro Posani (chitarra) e Antonio Macchia (tromba).

