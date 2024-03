Farà tappa ad Alghero il tour estivo di Francesco De Gregori atteso per il 17 agosto all’anfiteatro Ivan Graziani nell’ambito dell’Alguer Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e lo spettacolo dal vivo, organizzato da Shining Production con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribili e Roble Factory. L’artista a distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate tornerà in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola. I biglietti sono disponibili da oggi, 8 marzo alle 18 su Ticketmaster e TicketOne. È possibile acquistarli anche presso Atelier#3 via C. Alberto 84 ad Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e la sede de Le Ragazze Terribili in via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275.

Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Oltre a Francesco De Gregori, gli altri ospiti confermati dell’Alguer Summer Festival 2024 sono Tedua, atteso il 17 luglio, Calcutta, in arrivo il 20 luglio, poi Emma, sul palco il 30 luglio, il 31 luglio ci saranno Elio e Le Storie Tese ospiti del Festival Abbabula, il 9 agosto, i Pooh e il 21 agosto, Voglio Tornare negli anni Novanta.







© Riproduzione riservata