Dopo il successo alla conduzione di X Factor, Francesca Michielin sbarca in Sardegna.

C’è anche Cagliari tra le tappe del bonsoir! - Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti per celebrare il traguardo dei suoi dieci anni di carriera in musica.

Michielin sarà il 4 marzo al Teatro Doglio di Cagliari. Porterà in scena i suoi recenti successi, i singoli bonsoir e Occhi grandi grandi pubblicati per Columbia Records/Sony Music Italy quest’anno, assieme ai brani che l’hanno resa una delle cantautrici più apprezzate della scena italiana contemporanea.

Il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Francesca: la partecipazione al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra, la pubblicazione del suo libro Il cuore è un organo, la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento 2022 nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano Nei tuoi occhi, la conduzione di Effetto Terra e di X Factor, il successo della seconda stagione del podcast MASCHIACCI - Per cosa lottano le persone discriminate oggi? - conclusosi con l’ultima puntata che ha visto ospite la giornalista Francesca Fagnani.

I biglietti delle nuove date del bonsoir! - Michielin10 a teatro saranno disponibili a partire dalle ore 14 di oggi su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

