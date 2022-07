Nell'ambito di una battaglia legale che va avanti da anni, il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l'esecuzione esattoriale dell'Agenzia delle Entrate a carico di Tiziano Ferro per un debito complessivo di 9 milioni di euro.

La decisione dei giudici, scrive Latina Oggi, è arrivata il 15 luglio scorso.

Rigettata dunque la sospensione del pignoramento nei confronti della società "Tzn Srl", riconducibile al cantante, che non avrebbe versato le tasse (Irpef, Iva e Irap) nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, quando Ferro – oggi residente in pianta stabile a Los Angeles - viveva a Londra.

Il cantautore, 42 anni, si era opposto al pignoramento ma secondo il tribunale pontino "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del pignoramento e della procedura esecutiva in corso", è detto nel provvedimento dei magistrati. Si tratta di un provvedimento cautelare, Ferro potrà ora introdurre il giudizio di merito per fare valere le proprie ragioni.

