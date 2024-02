L’ironia di Fiorello sul voto in Sardegna durante la puntata di questa mattina di Viva Rai2!

Leggendo le testate dei quotidiani di oggi, Fiorello ha esordito commentando: «Due lauree, 4 lingue… ma è del M5S per davvero? Pensa che durante lo scrutino ha preso la terza laurea». Quindi ha scherzato sulla sconfitta della premier: «Schiaffo al governo, prima dichiarazione della Meloni: un disastro, sembrava di stare a Una voce per San Marino.. Una voce per la Sardegna!».

In merito all’alta tensione tra i partiti, lo showman leggendo ancora i titoli dei giornali commenta: «Tradimenti e veleni: Fdl accusa la Lega, la Lega accusa Fdl, Meloni accusa Tajani che accusa Salvini che accusa il Terzo Mandato. Questo titolo sembra un romanzo Ottocentesco, tipo Orgosolo e Pregiudizio».

Ma il dibattito riguardo la sconfitta del centrodestra nell’isola sarda non finisce qui. Fiorello ironizza sul commento del generale Vannacci a sostegno del leader leghista: «Tranquillo, invaderemo Arbatax».

Si apre poi la parentesi sulle indagini in corso che accusano il generale di odio razziale, che lo showman commenta così: «Ma lui non ce l’ha con nessuno. È indagato per truffe e peculato. Ora si candida perché senza almeno un’indagine in corso non ti votano».

