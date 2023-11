Mahmood e Fiorello conquistano Whoopi Goldberg.

L’indimenticabile Suor Maria Claretta è rimasta estasiata dalla versione di "Sister Act" che hanno messo in scena a Viva Rai 2 proprio per festeggiare i 68 anni dell'attrice americana Premio Oscar.

E lei non solo li ha ringraziati via social, ha anche commentato la performance nel suo talk show "The View" sulla Abc.

«Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono onorata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Act per il mio compleanno. È meraviglioso», ha dichiarato in tv.

«Non ci credo», ha commentato sui social il presentatore siciliano. Incredulo anche il vincitore di Sanremo, di origini sarde, che condivide la clip su Instagram con tanto di meme.

(Unioneonline/D)

