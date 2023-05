Amadeus «mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo. La butto. M'ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo».

Bomba, anzi come la chiama lui «bombetta», di Fiorello a Viva Rai2!. «Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere».

In perfetto stile Fiorello, non è dato sapere quanto si tratti di una battuta o di verità. Anche se dalla Rai fanno sapere che il neo amministratore delegato Roberto Sergio e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del festival di Sanremo.

Il presentatore siciliano, re indiscusso delle mattine di Rai2, è anche intervenuto sulle dimissioni di Lucia Annunziata: «Non siamo il centro del mondo. Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi. Alla gente non gliene frega niente», ha detto lo showman, aggiungendo: «Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere. Se te ne vai, te ne vai».

