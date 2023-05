Lucia Annunziata - secondo quanto apprende l'ANSA - si è dimessa dalla Rai.

La notizia arriva proprio mentre arriva l’ufficialità dei nomi dei nuovi direttori, con Gianmarco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2.

Il primo, romano, classe 1964, inviato del Giornale e del Tempo, ha iniziato alle Gazzette toscane di Longarini, poi le prime esperienze al Tempo, in Abruzzo, a Latina, a Frosinone per approdare poi a Roma a occuparsi di cronaca giudiziaria e di inchieste su nera, sanità, sport. Al Giornale è rimasto per circa vent'anni, firmando tra l'altro l'inchiesta su Affittopoli - incentrata sulle case di enti previdenziali concesse a prezzi stracciati a politici, sindacalisti, ministri, giornalisti - e seguendo diversi casi di cronaca giudiziaria, come il crac Parmalat e la vicenda Mps. È sua, nel 2010, l'inchiesta sulla casa di Montecarlo di Fini e Tulliani. Diventato direttore di Adnkronos, il 30 ottobre 2020, in piena pandemia, è autore di una storica intervista a Papa Francesco. Tra i riconoscimenti ricevuti, il Premio Sulmona di giornalismo 2015, per la sezione Carta stampata e web.

Preziosi arriva al vertice del Tg2 dalla direzione di Rai Parlamento, che guida dal novembre 2018. Nato a Taranto nel 1967, laureato in Giuriprudenza, è giornalista professionista dal 1995. Inizia a collaborare con la Rai nel 1991 come programmista-regista a Radio2. Nel 1995 è assunto alla redazione di Palermo dove è tra i conduttori del telegiornale regionale. Nel 1997 è chiamato a Roma alla redazione politico parlamentare del Giornale Radio, per il quale, quattro anni dopo, è inviato speciale con l'incarico di seguire l'attività della presidenza del Consiglio. Nell'agosto 2009 gli viene affidata la direzione di Radio1 e della testata Giornale Radio: ricopre l'incarico fino a marzo 2014, lanciando nuovi format come le morning news di Prima di tutto, Start, la notizia non può attendere e A tutto campo - il Talk. Nel dicembre 2015 diventa corrispondente dal Belgio, in qualità di caporedattore.

