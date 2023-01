La motivazione c’è e anche il talento, la musica jazz lo ha conquistato fin da piccolo, linguaggi artistici di un giovane musicista turritano che ha superato tappe importanti nella sua breve carriera. Saverio Zura, chitarrista di Porto Torres, a 25 anni ha superato la selezione del concorso nazionale “Chicco Bettinardi” per nuovi talenti del jazz italiano. Ha conquistato la finale della sezione solisti insieme ad altri quattro giovani musicisti under 30.

Solo quattro giorni alla finale del premio, in programma il 4 febbraio al Milestone Live Club di Piacenza, e l’adrenalina si fa sentire. Un altro passo avanti per la crescita artistica e personale del chitarrista. Il premio al vincitore è rappresentato da un ingaggio nell’edizione del Piacenza Jazz Fest edizione 2023, una somma in denaro e uno spazio nel cartellone del 2024.

Saverio Zura è pronto per esibirsi con un repertorio composto dai brani “Central Park West” di John Coltrane, “Airegin” di Sonny Rollins e “Stablemates” di Benny Golson. L’augurio di un ottimo risultato arriva dall’associazione Musicando Insieme per la quale si è esibito la scorsa estate in occasione della manifestazione Musica & Natura insieme agli altri componenti della band Saverio Zura Jazz Quintet: Nicola Muresu al contrabbasso, Jacopo Careddu alla batteria, Mariano Tedde al pianoforte e Barend Middelhoff al sax.

