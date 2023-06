Tutto pronto a Santa Marherita di Pula per la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival.

La manifestazione – ideata e diretta da Tiziana Rocca – si terrà al Forte Village dal 22 al 25 giugno. Star indiscusse dell’appuntamento il cinema e la televisione con proiezioni, incontri e presentazioni che coinvolgono le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment. Rinnovata anche quest’anno la collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e del Consorzio Costa Smeralda. Tra gli sponsor tecnici anche la Ditta Eredi Luigi Poscia con il brand NeroAmbra.

«Abbiamo selezionato per questi cinque giorni frenetici una lista che vanta più di 50 titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità, e moltissimi di questi saranno proiettati al festival in anteprima assoluta. Tra queste, avremo infatti ben due film in preapertura, la sera del 21 giugno, Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi e Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence. E poi Rosario Dawson presenterà il suo ultimo film in anteprima mondiale assoluta, Below the belt», spiega la Rocca.

«Il festival – continua l’ideatrice – è diventato l’apripista della stagione estiva cinematografica, diventando un punto di riferimento per l’intero settore cinematografico, e per i grandi film internazionali e italiani. Anche in questa edizione, essendo una delle poche donne che ricopre il ruolo di direttore artistico di un festival, voglio continuare a contribuire all’empowerment femminile, grazie sempre alla collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, sezione italiana dell’associazione internazionale che promuove la parità di genere nell’industria dell’audiovisivo e dei media, e lo faremo anche consegnando il Filming Italy Women Power Award a diverse artiste che si sono distinte per il loro impegno».

Tra i tanti ospiti attesi nel resort, che terranno masterclass esclusive con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, ci saranno Christopher Walken, Dennis Quaid, Daniela Melchior, Francesca Chillemi, Claudia Gerini. E ancora: Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Gabriele Lavia. Il presidente onorario di questa edizione sarà invece un attore che ha scritto pagine indelebili della storia del cinema: Richard Gere.

