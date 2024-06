Dopo il successo di Veronica Perseo, la seconda ospite musicale che ha brillato sul palco del Filming Italy Sardegna Festival, in corso di svolgimento tra Cagliari ed il Forte Village, è stata la cantautrice e pianista Dolcenera, voce unica e presenza carismatica del panorama della migliore canzone italiana d’autore.

Tiziana Rocca, alla guida della kermesse giunta alla settima edizione, ha voluto, per il 2024, un tris di artiste davvero eccezionale.

È bastato un pianoforte a coda per creare un’atmosfera magica grazie alla performance di un’artista superlativa che proprio lo scorso anno ha festeggiato 20 anni di carriera con un tour di 50 date tutte sold out.

Sempre nel 2023 ha pubblicato il suo ultimo disco “Armonia Mundi”, anticipato dal singolo “Lo-Fi”, ed è stata insignita del premio speciale dal Mei, il prestigioso festival che vide Dolcenera muovere i primi passi ancora giovanissima.

Ieri il Festival l’ha insignita del Filming Awards per la sua carriera e le splendide canzoni composte fin da giovanissima, un mirabile esempio di fulgido talento e straordinario impegno per l’arte e per la musica.

L’interpretazione di “Mai più noi due”, magistrale e ricchissima di colori e raffinatezze melodiche e armoniche sostenute da un accompagnamento pianistico da brillante concertista, ha emozionato la platea di star del cinema e della tv che ha ricambiato con lunghi e scroscianti applausi.

Ad acclamare Dolcenera in prima fila tutti i premiati della terza giornata tra cui le star straniere Rosario Dawson, Dolph Lundgren, Brie Larson, Marion Bailey, Steven Gaydos, Ata De Jong, Arturo Barquet, Matt Bomer e le stelle di casa nostra da Claudia Gerini, presidente di Giuria, a Silvio Orlando, da Giacomo Giorgio a Ludovica Martino fino al gotha di Rai Cinema con l’Amministratore Delegato Paolo Del Brocco ed il Presidente Nicola Claudio, protagonisti dei grandi successi del cinema italiano in quest’ultimo decennio.

Questa sera alle ore 20.30 quarta ed ultima serata con tante grandi star e la voce graffiante di Bianca Atzei.

L.P.

