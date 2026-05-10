A 17 anni ha vinto il prestigioso Premio Aeolus in Germania. L'anno scorso ha trionfato al Premio Kobe, il principale concorso mondiale per flautisti che si tiene in Giappone ogni quattro anni. Il flautista Fabian Johannes Egger, di origine tedesca, è uno dei talenti più giovani che si sono messi in luce a livello internazionale.

Egger sarà protagonista martedì alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio “Canepa” di Sassari per il nuovo appuntamento dei “Concerti di Primavera”, la rassegna cameristica organizzata dall’Associazione culturale Ellipsis. Il giovane talento sarà accompagnato al pianoforte da Fabio Moi, concertista e docente del Conservatorio sassarese.

Il programma attraversa repertori, suggestioni letterarie e virtuosismo strumentale, dal lirismo romantico di Schubert alla dimensione fiabesca e contemporanea dello stesso Egger, dalla narrazione musicale di Reinecke fino alla spettacolarità virtuosistica di Taffanel. Saranno infatti eseguiti Trockene Blumen, variazioni sul Lied D. 802, op. post. 160 di Franz Schubert, Leben ist nicht genug di Fabian Johannes Egger, composizione ispirata a una storia di Hans Christian Andersen, la Sonata Undine op. 167 di Carl Reinecke, una delle pagine più amate del repertorio romantico per flauto e pianoforte e, infine, una Fantasia sui temi del Franco Cacciatore di Carl Maria von Weber.

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