Il 18 agosto a Porto Ferro prende il via la XIX edizione di "Corpi in Movimento", festival della danza d’autore. Si proseguirà fino al 15 ottobre, con tappe a Sennori e Sassari, tra ospiti nazionali e internazionali.

A fare da apripista quindi il 18 agosto, alle 20, lo spettacolo allestito al Baretto di Porto Ferro, tra i colori mozzafiato del crepuscolo e i panorami della baia. Protagonisti i veneziani di Roerso Mondo, che, in partenariato con Silent Sardinia Festival 2022 e in coproduzione con Danzeventi, presenteranno "Alla ricerca del mio posto". Le coreografie, ideate e interpretate da Silvia Pinna, con le musiche di Michele Moi, percorreranno un viaggio spettacolare in cui i suoni e le movenze trasporteranno il pubblico in luoghi sconosciuti e particolari: dagli abissi del mare al grattacielo più alto. Indossando solo un paio di cuffie e lasciandosi andare all’emozione e alla fantasia.

Il secondo appuntamento della serata si chiamerà “Deux”, organizzato dal GDO, Gruppo Danza Oggi proveniente da Corinaldo, località delle Marche, diretto da Patrizia Salvatori. La composizione è una sorta di dialogo introspettivo nel solitario e controverso rapporto con se stessi, un viaggio interiore di fronte alle problematiche della vita che ci mettono di fronte alle nostre fragilità.

Il circuito di eventi prosegue il 27 agosto alle 20 con un triplo spettacolo nell’ex cava di Sennori, in cui Déjà Donné e Sosta Palmizi presenteranno "Granito", mentre Borderlinedanza insieme a Estemporada proporranno “Devoto”. Subito dopo Giovanni Napoli si esibirà in “Narciso”. Il 4 settembre, alle 21, l’appuntamento è al Centro Culturale di Sennori, dove il Balletto Teatro di Torino presenterà "Beso de agua" e Asmed porterà in scena "Uomini e donne", in coproduzione con Danzeventi.

Il 16 settembre, alle 20, si ritorna a Porto Ferro in compagnia della Albanian Dance Theater, Compagnia Petranuradanza e Cornelia, che proporranno rispettivamente "Benching", "Agua" e "Kerup". Il 20 settembre uno spettacolo mattutino, alle 11, porterà nelle scuole di Sennori, direttamente dalla Scozia, la compagnia Moonslide con il suo "Buff and sheen". Il 30 settembre alle 20.30, il Teatro Verdi di Sassari accoglierà la Daniele Cipriani Entertainment. Il 9 ottobre, alle 20.30, sempre al Teatro Verdi, Spellbound Contemporary ballet proporrà "Trust - Unknown Woman". Andrea Zardi (Art Garage) invece il suo “Grindr date no one”. Il festival si concluderà sabato 15 ottobre, alle 20.30, al Verdi di Sassari, con lo spettacolo "Il mutaforme #thegame" della compagnia sassarese Danza Estemporada.

Il Festival è organizzato dall’associazione Danzeventi di Sassari, con il patrocinio e il sostegno del Mic, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sennori, con la collaborazione del Teatro Verdi, del Rotary Club Sassari Nord e della Comes.

