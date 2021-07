La laurea in Fisica l'ha sfruttata per la musica elettronica con venature dark. Emanuela Ligarò, alias Gold Mass, approda in Sardegna grazie all’Anteprima del Festival Abbabula, organizzato da Le Ragazze Terribili. L'appuntamento è per venerdì 16 luglio (ore 21) nella suggestiva cornice offerta dal Sotto Prua – Teatro del Pesce a Fertilia.

Gold Mass ha pubblicato il suo album d'esordio nel 2019 (“Transitions”), prodotto dal mitico John Savage già protagonista sulla scena al fianco di mostri sacri come Mogwai e Franz Ferdinand. A gennaio è stata selezionata tra i migliori talenti emergenti in Europa per partecipare all’Eurosonic, lo showcase festival più importante del vecchio continente. A giugno è uscito l’EP “Safe”, produzione che miscela e riporta alle sonorità del mondo elettronico più contemporaneo. A settembre sarà sul palco del festival Future Echoes in Svezia.

Gold Mass e il suo particolarissimo live show di musica elettronica contemporanea sono il gustoso antipasto del Festival in programma il 28, 29 e 30 luglio, 2 e 3 agosto a Sassari in piazza Moretti. Un festival che è un concentrato di rock, musica d’autore e indie, con sguardo e orecchio tesi costantemente alla ricerca, allo scouting inteso come opportunità di scoperta da offrire al pubblico e come occasione di lancio e promo da dare ad artisti emergenti, nuovi e innovativi, che hanno qualcosa da dire e sul palco trovano spazio per amplificare il loro messaggio.

