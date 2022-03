A casa Ferragnez torna il sorriso. Dopo il difficile annuncio della malattia affidato a un commovente video pubblicato nelle sue stories da Fedez, il rapper e Chiara Ferragni provano a ripartire festeggiando il compleanno del piccolo Leone.

Leo, il primogenito di casa, ha raggiunto il traguardo dei quattro anni, e per lui una torta gigante con i personaggi dei suoi cartoni animati e videogiochi preferiti.

Sia Fedez sia Chiara hanno poi voluto ricordare il momento pubblicando sulle rispettive bacheche Instagram una carrellata dei momenti più emozionanti vissuti in questi quattro anni con il loro piccolo.

"Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori”, le parole di Chiara.

"Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”, le parole di Fedez.

Da Chiara la dedica più dolce anche al papà, “il migliore del mondo per i nostri cuccioli”.

