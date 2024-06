«Una relazione tossica, in cui ci facevamo del male a vicenda». Così Fedez ha raccontato durante un intervento fiume su Twitch con GrenBaud il suo rapporto con Chiara Ferragni dalla quale si è separato pochi mesi fa.

«Mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi, quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona ma anche con tutta la cerchia – ha aggiunto il rapper -. E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l'ambiente circostante, non ne ho mai fatto segreto né nei Ferragnez né pubblicamente: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza».

Fedez ha parlato anche della «presunta rissa» per cui è finito sui giornali. «Siccome c'è il mio nome, non è importante che la notizia sia vera o falsa. L'importante è darla». E non sono mancati i riferimenti a Luis Sal, lo youtuber con cui ha fondato il podcast Muschio selvaggio, vicenda che si è conclusa in tribunale a Milano. Le quote di Doom, la società di Fedez, erano già state sequestrate a febbraio ed era stato nominato un custode giudiziario. A fine maggio è stato respinto il ricorso del rapper che ha dovuto cedere alla società di Luis Sal la sua parte del Muschio.

Fedez ha infine sottolineato come sia «tutto un po' morboso ultimamente. Ci sta, però io non mi riesco ad abituare». E non si è abituata nemmeno Chiara Ferragni a giudicare dalla nota del suo avvocato Daniela Missaglia che, dopo le indiscrezioni uscite sul sito di Fabrizio Corona su una richiesta di mantenimento da parte sua riprese poi da alcuni media, «smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni».

(Unioneonline/s.s.)

