Fedez scende in politica?

Impazza il gossip secondo cui la Zdf, società che fa capo proprio al rapper e marito di Chiara Ferragni, all’anagrafe Federico Lucia, ha acquistato un indirizzo web oltremodo eloquente: fedezelezioni2023, seguito dall’italianissimo dominio .it.

Proprio il 2023 sarà l’anno delle prossime politiche (se la legislatura arriverà a scadenza naturale) e in molti si chiedono se per caso il cantante abbia davvero in mente di scendere in campo.

Un’ipotesi per molti affatto campata per aria, anche alla luce delle sue molteplici prese di posizione “politiche” degli ultimi anni, dagli attacchi alla Lega di Matteo Salvini all’endorsement al Movimento 5 Stelle, dall’appoggio al Ddl Zan passando per il discorso dello scorso 1 maggio, quando durante il Concertone a Roma attaccò in diretta tv proprio il mondo politico per le poche tutele offerte ai lavoratori del mondo dello spettacolo alle prese con la crisi innescata dalla pandemia.

Un indizio, insomma, che sta facendo discutere. Dal diretto interessato, al momento, nessun commento, né di smentita né di conferma.

