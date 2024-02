Sono vere le voci della separazione da Chiara Ferragni oppure è tutto un complotto o una finzione, come dice qualcuno? «Non vengo certo a dirlo a lei. Ma di sicuro non gioco sulla pelle dei miei figli». Così Fedez ai microfoni di Pomeriggio Cinque, rispondendo a una domanda dell’inviato di Mediaset sulle voci della fine della relazione l’influencer.

Il rapper è stato intercettato mentre usciva da casa di un amico (particolare per molti non secondario, visto che domenica scorsa avrebbe lasciato la casa di famiglia).

«Vi pare un gioco? Io non gioco sulla pelle dei miei figli: sono la priorità della mia vita. Cosa succede però non verrò a dirlo a voi, non mi interessano le illazioni della gente», ha poi aggiunto seccamente Fedez all’inviato che lo incalzava, prima di entrare in auto e di dirigersi altrove.

Il video:

© Riproduzione riservata