Il duetto più atteso di ieri nella serata delle cover a Sanremo era quello tra Fedez e Marco Masini su Bella Stronza, dopo la fine tormentata del matrimonio del rapper con Chiara Ferragni e i rumors su presunti tradimenti.

«Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto», rappa Fedez.

«Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli», prosegue. E ancora: «Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare / mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare».

Un testo che sembra più rivolto ad Angelica Montini, la giovane milanese con cui ha avuto una relazione di alti e bassi prima e durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Ma i social si interrogano e si dividono.

C’è anche un accenno alla malattia: «Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male. Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole / Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza», chiude commosso il rapper nel giorno in cui la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a suo carico per rissa e lesioni per il caso Iovino.

Quanto ai versi originali contestati della canzone, che evocano una violenza, Masini si è fermato proprio a quello precedente. Almeno su questo, polemiche evitate.

(Unioneonline)

