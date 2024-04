Continuano a rincorrersi interessanti novità sul tanto chiacchierato cinecomic Marvel “I Fantastici 4”. Atteso per luglio 2025, l’ambizioso reboot cinematografico tratto dalla serie a fumetti ideata da Stan Lee affronterà in una chiave del tutto inedita le storie dei quattro supereroi in calzamaglia azzurra, puntando a ridefinire gli sviluppi del MCU che interesseranno molti altri titoli del marchio, come l’imminente “Deadpool & Wolverine” e il più distante “Spiderman 4”.

Dopo le dichiarazioni ufficiali sulle star ingaggiate per ricoprire i ruoli principali, fra cui spiccano in particolare Pedro Pascal e Vanessa Kirby, apprendiamo ora che l’attrice Julia Garner interpreterà un personaggio molto vicino a quello di Silver Surfer, da sempre ritenuto fra gli eroi più originali e carismatici di tutto l’universo supereroistico.

Divenuta nota tra il grande pubblico per la partecipazione nella serie televisiva “Ozark”, stando alle informazioni rilasciate da Deadline la star americana indosserà i panni di Shalla-Bal, un personaggio che sappiamo essere intrecciato a doppio filo con le circostanze che riguardano l’alieno dalla pelle metallica. Apparsa anche nella serie animata del 1998, Shalla-Bal è l’imperatrice di Zenn-La, un pianeta utopico creato in principio da Norrin Radd/Silver Surfer.

Tra i due personaggi è sempre intercorso un interesse sentimentale, anche quando Silver Surfer lascerà la sovrana per scongiurare gli intenti distruttivi di Galactus. Basandosi su una precisa storyline apparsa nelle serie a fumetti, il personaggio erediterà parte del Potere Cosmico per salvare Zenn-La dalla catastrofe, ottenendo così abilità molto simili a quelli del suo compagno. La scelta di inserire l’imperatrice di Zenn-La ha suscitato non poche curiosità tra la fanbase, allineandosi a una teoria che si direbbe ormai sempre più attendibile: sembra infatti che il film verrà ambientato in una versione alternativa del MCU, e in particolare nella dimensione nota come Terra-X.

La Garner ricoprirebbe in questo caso il ruolo di villain, nei panni dell’araldo di Galactus al posto di Silver Surfer, dando così spazio al filone Marvel alternativo rispetto a quello principale. Il reclutamento della Garner ha anche smentito ufficialmente i precedenti rumor che volevano in corsa per il ruolo di Silver Surfer l’attore Lakeith Stanfield.

Scoperta la notizia, l’interprete e rapper americano ha espresso un commento personale sul suo profilo Instagram, poi in breve tempo rimosso da web: «Pensavo sarei stato io, ma immagino sia così...». Niente da escludere tuttavia che Norrin/Silver Surfer possa fare comunque un’apparizione, il che non smentirebbe del tutto un potenziale coinvolgimento di Stanfield nel progetto. Dopo le comunicazioni ufficiali sul coinvolgimento della Garner son giunte ulteriori conferme per ciò che riguarda i personaggi secondari che compariranno nel film: stando alle informazioni rilasciate da Justin Kroll per conto di Deadline l’antagonista principale sarà effettivamente Galactus, anche se al momento non sembra esser trapelato nulla su chi andrà a ricoprire il ruolo.

Per il terribile divoratore di mondi pare sia stato inizialmente valutato il coinvolgimento di Javier Bardem, oltre a quello del conterraneo Antonio Banderas. Si è accennato infine alla comparsa di altri villains, come lo storico oppositore dei quattro supereroi Doctor Doom che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe mostrarsi rapidamente in una scena post credits.

