Un evento per gli amanti della trap, ma non solo. Venerdì al Soho Discoclub di Cagliari sarà la notte di Faneto. L’artista italo-dominicano, che sta dominando in questo momento la scena del trap e del rap, con “No Pressure, No Diamonds” ha conquistato la celebrità nel pianeta giovanile nazionale.

Dopo aver brillato con “No Regular Music” e confermato il proprio talento nell’Ep collaborativo “WE2FLY” con Glocky, Faneto ha chiuso il cerchio con questo progetto solista. Un Ep di debutto con 7 tracce, tre featuring e ben sette produttori diversi. Un artista in evoluzione, capace di portare freschezza alla scena italiana con il suo stile e la sua autenticità, tra temi complessi e sonorità innovative.

Venerdì sera sarà per la prima volta a Cagliari durante il party di “Iconic” by Zona, al Soho Discoclub, per una serata molto attesa dai fan.

© Riproduzione riservata