A poche ore dalla finale di Eurovision Song Contest, in corso a Malmo in Svezia, è stato squalificato l’artista olandese Joost Klein, in gara con “Europapa”. La decisione è stata presa dopo che la polizia svedese ha aperto un’indagine sulla denuncia per «intimidazioni» presentata da una componente della troupe di produzione. Klein, secondo le accuse, le avrebbe rivolto insulti sessisti.

«Mentre il procedimento legale fa il suo corso, non sarebbe opportuno per lui continuare nel concorso – si legge in una nota degli organizzatori - Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcuni media e alle speculazioni sui social media, questo episodio non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione». «Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento - prosegue il comunicato - e ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale del Concorso. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato contrario alle regole del Concorso. La finale del 68° Eurovision Song Contest procederà ora con 25 canzoni partecipanti».

La scaletta della serata

Sono dunque 25 e non 26 i finalisti in gara stasera, in diretta su Rai1: 10 finalisti della prima semifinale, 9 della seconda dopo la squalifica dell’Olanda, 5 Big Five (Italia, Spagna, Francia, Germania, UK) e la Svezia come paese ospitante. Angelina Mango è la 14esima in scaletta.

Ecco l’ordine di apparizione:

Svezia: Markus & Martinus, con Unforgettable

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil, con Teresa & Maria

Germania: Isaak, con Always on the Run

Lussemburgo: Tali, con Fighter

Israele: Eden Golan con Hurricane

Lituania: Dons con Hollow

Spagna: Nebulossa con ZORRA

Estonia: 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Irlanda: Bambie Thug, con Doomsday Blue

Lituania: Sylvester Belt, con Luktelk

Grecia: Marina Satti con ZARI

UK: Olly Alexander, con Dizzy

Norvegia: Gåte con Ulveham

Italia: Angelina Mango con La noia (intorno alle 22.30)

Serbia: Teya Dora, con Remonda

Finlandia: Windows95Man, con No Rules!

Portogallo: Iolanda, con Grito

Armenia: LADANIVA con Jako

Cipro: Silia Kapsis, con Liar

Svizzera: Nemo con The Code

Slovenia: Raiven, con Veronika

Croazia: Baby Lasagna, con Rim Tim Tagi Dim

Georgia: Nutsa Buzaladze con Firefighter

Francia: Slimane con Mon amour

Austria: Kaleen con We Will Rave

Il voto

Come sempre non si potrà votare per l’artista che si esibisce per il proprio Paese ma solo per tutti gli altri: è possibile votare via sms, telefono o via app. Il regolamento completo sul sito dell’Eurovision.

Gli ospiti

Previsto un omaggio agli ABBA, cinquant’anni dopo la vittoria con Waterloo (Eurofestival 1974). Ci saranno anche le svedesi Carola, vincitrice nel 1991, e Perelli (1999) e l'austriaca Conchita Wurst (2012). Non mancherà la vincitrice dell’anno scorso, Loreen, e sempre gli svedesi Alcazar.

