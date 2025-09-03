L'edizione numero 23 del Premio Maria Carta propone un prestigioso tris di cantautori, che riceveranno l'ambito riconoscimento dedicato all'artista di Siligo: Eugenio Bennato, Salmo e Sandra Ligas. L'appuntamento è per domenica alle 17.30. La ricca serata organizzata dalla Fondazione Maria Carta sarà trasmessa in diretta su Videolina e Radiolina.

Saranno premiati anche il Circolo dei sardi “Shardana” di Varsavia, per la sezione dedicata al mondo dell’emigrazione, e l’azienda Sella & Mosca di Alghero, per le eccellenze della Sardegna in campo economico e imprenditoriale.

La serata sarà animata da numerosi ospiti: il Gruppo Folk dei bambini dell’Accademia delle Tradizioni Popolari “Città di Tempio” in apertura; poi il tenore “Remunnu e’ Locu” di Bitti, Beppe Dettori con Raoul Moretti, il cantautore algherese Davide Casu e il duo Fantafolk, ovvero Vanni Masala e Andrea Pisu, che accompagneranno la premiata Sandra Ligas nella sua esibizione. Un omaggio alla Sardegna arriverà dalla cantante polacca Martyna Kasprzyk-Peralta, che interverrà insieme al chitarrista Gavino Loche. La manifestazione sarà chiusa dal Gruppo Folk di Siligo “Santa Maria de Bubalis”. A condurre l'evento saranno Ottavio Nieddu e la giornalista Maria Grazia Ledda.

La presentazione dell'evento si è tenuta questa mattina nella Camera di Commercio (la manifestazione è inserita nel cartellone di salude & Trigu) che collabora alla realizzazione insieme all’amministrazione comunale di Siligo, con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

