Grande attesa per la prima a Cagliari di Eugenio Bennato per il Bflat Jazz Festival 2023 con la direzione artistica di Marcotullio Coco.

L’appuntamento, in programma domani, 17 febbraio, alle 21 vedrà sul palco dello storico Jazz Club di via del Pozzetto, per un live imperdibile, il celebre artista napoletano, che alternerà soli di chitarra classica, mandola e chitarra battente, accompagnato da Ezio Lambiase alla chitarra classica ed elettrica e dalla cantante e ballerina Sonia Totaro.

Negli anni Settanta, da ragazzo, Eugenio Bennato fondò la Nuova Compagnia di Canto Popolare, una band musicale che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del sud e cominciò a girare per il mondo.

Poi vennero i “Briganti della storia meridionale”, i “Migranti del Mediterraneo”, e ancora “Taranta Power”, che segnò l’ingresso della musica etnica italiana nella World Music, da sempre una musica delle minoranze, un genere, in passato, sottostimato nel business della civiltà globale.

L’ultimo lavoro si intitola “Vento popolare".

«Ci ritrovo - spiega il cantautore e polistrumentista - il mio punto di partenza, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano».

Eugenio Bennato, partendo dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare e da Musica Nova, negli anni Novanta dà avvio, con Taranta Power, ad un movimento che impone la musica etnica italiana a livello internazionale.

Le pubblicazioni discografiche più significative sono “Brigante se more” (1980), “Taranta Power” (1998), “Che il Mediterraneo sia” (2002), “Sponda sud” (2007), “Questione meridionale Canzoni di Contrabbando” (antologia 2016), "Da che Sud è Sud " (2017).

Il 2018 lo vede suonare nelle grandi capitali del mondo arabo africano: Tunisi, Rabat, Il Cairo, Algeri, Tangeri, Orano.

Partecipa al festival “7Sois7Luas” in Portogallo ed è invitato dal Parlamento Europeo di Bruxelles a suonare in occasione della giornata dedicata ai diritti umani.

Il 1° dicembre 2018 festeggia i vent’anni di Taranta Power con un grande festival in piazza del Plebiscito a Napoli.

Nel 2020 esce “Qualcuno sulla terra” e il singolo “W chi non conta niente”.

Accanto a “Vento popolare” del 2022, è uscito la scorsa estate il singolo “Welcome to Napoli” che diventa l'inno degli eventi di “Napoli città della musica”.

Freschissima di realizzazione la colonna sonora del docufilm di Rai1 su Massimo Troisi a trenta anni dalla sua scomparsa.

L.P.

