Prosegue la 29esima edizione di Estudi Polifònic, il programma di concerti organizzato dal Coro Polifonico Algherese, sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, che accompagnerà gli appassionati lungo tutto l'anno con le sue diverse rassegne.

Nell'appuntamento in programma domenica 1 giugno, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, per il nuovo concerto all'interno della rassegna Percorsi Polifonici 2025, è prevista la partecipazione della Polifonica Santa Cecilia diretta dal maestro Alessio Manca.

La Polifonica Santa Cecilia, fondata a Sassari nel 1945 da Don Gino Porcheddu, è tra le associazioni corali più longeve in Sardegna. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica, con un repertorio che spazia dalla polifonia rinascimentale alle grandi opere sinfonico-corali, dalle elaborazioni di canti popolari alla musica moderna e contemporanea, compreso il repertorio lirico Dal 2023, il direttore musicale è Alessio Manca che, con la collaborazione del coro giovanile Ensemble Pietro Allori, è riuscito a fondere voci differenti tra loro per età e timbro.

Il concerto, a ingresso libero, sarà aperto dal Coro Polifonico Algherese, diretto dal maestro Spanu.

Estudi Polifònic gode del contributo del programma strategico della Camera di Commercio di Sassari “Salude & Trigu”, del contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e del patrocinio di Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

L'appuntamento è quindi per domenica 1 giugno, alle 20.30, nella Cattedrale Santa Maria, ad Alghero.





