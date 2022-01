Musica, scienza, storia e mitologia si incontrano a teatro in “Mediterraneo”, lo spettacolo firmato e messo in scena da Enzo Favata e Mario Tozzi.

Quattro le date della tournée sarda, targata CeDac, che prenderà il via domani, a partire dalle 21, da Olbia, proseguirà venerdì a Lanusei e sabato a Meana Sardo per concludersi domenica a San Gavino Monreale. Il Mediterraneo, in uno spettacolo per voce narrante e musica, “che non è un reading ma uno storytelling in cui raccontiamo il mito di Atlantide e la teoria che coincidesse con la Sardegna”, spiega Favata, apprezzato protagonista della scena del jazz internazionale come sassofonista, compositore e autore di musiche originali per cinema, radio, teatro, documentaristica nonché creatore e direttore artistico del festival “Musica sulle Bocche”.

Dall’amicizia ventennale con lo scienziato noto al grande pubblico anche per le fortunate trasmissioni televisive, come “Atlantide” e “Gaia, il pianeta che vive”, nasce l’esperienza di “Mediterraneo”, attraverso la quale Favata e Tozzi raccontano il mare nostrum dal punto di vista della geologia e di una musica al confine tra passato e futuro, sublimando l’incontro tra le magiche atmosfere sonore del primo e la passione per l’Isola del secondo, che ha seguito il giornalista Sergio Frau nella ricerca di dati scientifici a supporto della teoria dell'identificazione tra la Sardegna e la mitica Atlantide.

