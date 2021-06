Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia.

Secondo indiscrezioni pubblicate su alcuni magazine, come “Novella 2000”, la showgirl di origine sarda, che da anni ormai vive a Los Angeles, in California, con il marito Brian Perri e la figlioletta Skyler, sarebbe infatti stata scelta per conduzione della nuova stagione del programma di Tv8 “Vite da copertina”. Un impegno professionale che l’avrebbe convinta a lasciare temporaneamente la sua casa negli States.

Le registrazioni del programma, in passato condotto da Alda D'Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri, dovrebbero partire a breve, con la prima messa in onda in autunno.

(Unioneonline/l.f.)

