La cantante Elisa e il suo tour ambientalista sbarcano in Sardegna con un concerto in programma il 27 agosto all'Olbia Arena.

Il tour della cantante triestina, nominata dall'Onu come primo "Alleato" della campagna SDG Action sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, è orientato verso i temi della salvaguardia del pianeta e sarà legato al progetto “Music For The Planet”, realizzato da “Music Innovation Hub” e “AWorld” a favore di Legambiente per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Olbia sarà una delle oltre 30 date in tutta Italia.

"Sentire dagli organizzatori che qui in Sardegna sarà fatta una grande attività, una grande festa sulla sostenibilità, ci riempie di emozione e di orgoglio. Un evento di portata nazionale che ha a cuore un tema così importante e attuale", commenta l'assessore comunale al Turismo di Olbia, Marco Balata.

"Quando l'intrattenimento e l'arte si accompagnano ai temi che riguardano il futuro del nostro pianeta - aggiunge il sindaco Settimo Nizzi - allora possiamo dire che stiamo davvero svolgendo un lavoro ad ampio spettro, che va oltre il mero divertimento, ma che porta noi tutti a riflettere su contenuti profondi e dai quali non possiamo più prescindere".

Il "Back to the Future Live Tour" inizierà ufficialmente il suo viaggio il 28 giugno dal "Parco dei ragazzi del 99" di Bassano del Grappa (Vi) e proseguirà fino a settembre tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico.

