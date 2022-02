Non cessa la polemica sul caso di Elisabetta Canalis, testimonial dello spot per la regione Liguria andato in onda nelle cinque serate del festival di Sanremo.

Non a pochi, infatti, è parso strano vedere comparire una sarda nel video promozionale per la costa ligure, raccontando l'amore per questo territorio dal suo appartamento di Los Angeles.

La questione è finita quindi al centro un'interrogazione in Consiglio regionale, dove il presidente Giovanni Toti ha confermato di avere versato alla showgirl un cachet di 100mila euro per il breve video promozionale.

"Lo spot ha avuto un ascolto medio di 10 milioni di telespettatori, è andato in onda per la prima volta al Festival di Sanremo nell'ambito di una campagna promozionale complessiva del valore di 204 mila euro", ha spiegato Toti. "È stata individuata come primo testimonial Elisabetta Canalis per un importo complessivo di 100mila euro”, ha poi proseguito. “Questi costi parametrati al pubblico che ha visto il Festival di Sanremo valgono lo 0,01% per contatto, una delle campagne pubblicitarie migliori che ricordo nella mia ventennale esperienza nelle tv commerciali", ha precisato.

Quanto alla scelta di una sarda per promuovere la Liguria “l'idea di base – ha ancora proseguito Toti – è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria, altrimenti avremmo un turismo autarchico".

(Unioneonline/v.l.)

