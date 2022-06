"Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: ‘Non puoi fare così, a settembre come facciamo?’”.

Quel giorno è il 24 maggio 2022, quando un ragazzo di 18 anni armato ha fatto irruzione in una scuola elementare a Uvalde, in Texas, facendo strage di bambini e insegnanti. E a parlare è Elisabetta Canalis, che in un’intervista al settimanale F ha confidato la grande paura che vivono i genitori negli Stati Uniti per le frequenti sparatorie, che spesso e volentieri hanno come teatro luoghi frequentati dai loro figli.

La modella e showgirl sarda vive a Los Angeles, assieme al marito Brian Perri, che ha sposato nel 2014 e alla figlia Skyler, e in questi giorni si trova in vacanza in Italia, a Santa Margherita Ligure. Lontano dagli Usa, ma – confessa – la preoccupazione resta alta.

“Anche chi vive a Los Angeles – spiega - ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia".

Convivere con la paura, però, è qualcosa che fa parte integrante della vita di chi risiede in America, sottolinea Elisabetta.

“Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi – dice - ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.

