Il “Jova Summer Party” farà tappa anche a Olbia, il prossimo 7 agosto 2026, ospitato nell'area del Parco del Padrongianus che si trasformerà nell'Arena Sound Park. La data di Olbia, unica in Sardegna, è inserita nel tour che da inizio agosto fino a inizio settembre toccherà solo Sud e Isole, partendo proprio dalla Gallura: poi Montesilvano il 12 agosto, Barletta il 17, Catanzaro il 22, Palermo il 29, Napoli il 5 settembre e gran finale a Roma al Circo Massimo il 12 settembre.

A Olbia il cantante romano aveva già portato nell’estate del 2019 il "Jova Beach Party", trasformando il molo 2 bis in un'immensa discoteca a cielo aperto. Ora, però, spiega Lorenzo Cherubini, «ho pensato di andare nei luoghi dove non c'è mai stata musica, in cui si possa vivere una giornata di grande musica. Abbiamo abbandonato le spiagge già toccate dal “Jova Beach Party”, per valorizzare i luoghi periferici, spesso dimenticati dai circuiti dei concerti. Porteremo la festa dove non te l'aspetti, in luoghi in cui poi magari sorgeranno degli spazi stabili di musica».

Non un semplice concerto, ma un prototipo di festival che durerà tutta la giornata con artisti da tutto il mondo. «Sarà una festa sui prati che apriremo nel primo pomeriggio fino a mezzanotte», ha aggiunto l'artista. Una produzione importante con spazi da 50mila persone, aree di food truck e spazi divertimenti. Il viaggio da una tappa all'altra Jovanotti lo farà in bici, in una carovana di ciclisti improvvisati che andranno da una città all'altra.

L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza virtuale con Jovanotti in collegamento da un teatro di Roma con la sala giunta del Comune, il sindaco Settimo Nizzi e l'assessore al Turismo e Grandi Eventi, Marco Balata.

«Accogliamo con entusiasmo l'arrivo del Jova Summer Party a Olbia, - hanno dichiarato Nizzi e Balata - abbiamo già fatto numerosi sopralluoghi nell'area del Parco del Padrongianus che potrà benissimo accogliere le 50mila persone previste, oltre a due aree parcheggi e una viabilità alternativa, con un tratto di pista ciclabile».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata