Di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e corniche ma nato a Santa Monica, in California, esordì a teatro alla fine degli anni '50: dopo qualche apparizione in tv l’approdo al cinema in Caccia di guerra (1962), poi i grandi successi A piedi nudi nel parco (1967), Butch Cassidy (1969), Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (1972) e Il candidato (1972). Nel 1973 la prima nomination all'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione ne La stangata (1973). Gli altri capolavori degli anni Settanta: Come eravamo (1973), I tre giorni del Condor (1975), Tutti gli uomini del presidente (1976) e Il cavaliere elettrico (1979).

Negli anni Ottanta ha debuttato alla regia con Gente comune, che ha vinto quattro premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia. In questo periodo, ha recitato in film come Brubaker (1980), Il migliore (1984), La mia Africa (1985) e I signori della truffa (1992). Il terzo film come regista, In mezzo scorre il fiume, è del 1992. Ha ricevuto altre due nomination agli Oscar come Miglior regista e Miglior film nel 1995 per Quiz Show.

Tra le ultime apparizioni ha interpretato Alexander Pierce in Captain America: The Winter Soldier (2014) e Avengers: Endgame (2019). Dal 2022 era produttore esecutivo della serie televisiva Dark Winds.

Nel 2002 ha vinto un Oscar alla carriera, nel 2017 il Leone d'oro alla carriera.

Nel 1981 ha fondato il Sundance Institute, nelle sue proprietà nello Utah, a cui è collegato il celebre Sundance Film Festival, che ha scoperto e lanciato numerosi registi indipendenti come Quentin Tarantino, Kevin Smith, Robert Rodriguez, Jim Jarmusch, Darren Aronofsky, Christopher Nolan e James Wan.

