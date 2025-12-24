Una strada chiusa, e i frastuoni urbani di ogni giorno finalmente sullo sfondo mentre si alza al massimo il volume della musica, in una vera e propria festa di quartiere: questo sabato 27 a Sassari l'intero tratto di via Giorgio Asproni sarà teatro di "Aspro Blockparty", iniziativa realizzata dall'associazione culturale Revibe. Dodici ore di musica non-stop, dalle 12 alle 24, riempite da nove dj, tra cui nomi affermati e ospiti internazionali, come anche selector isolani. Sarà inoltre presente uno spazio sicuro di ascolto per tutto l'evento, gestito da Collettiva Barrosa.

Cos'è un block party?

Originariamenti ideati nella giungla newyorchese degli anni Settanta, in un'era in cui la città era più popolosa che mai e gli spazi di aggregazione venivano sempre meno, con i block party lo spazio pubblico tornava ad essere vissuto pienamente dalla comunità residente, riunita grazie a impianti improvvisati e dubbi collegamenti elettrici, all'insegna della musica, della festa e del rispetto reciproco. Una situazione spontanea, attraversata dalle nascenti sonorità funk, disco, hip hop e poi house.

I dj sul palco

Primo ospite annunciato è Gino Grasso, dj veterano dalle selezioni calde e notturne fra boogie, disco e funk in un turbinio di vinili, già resident al bolognese Studio 54 e passato per i club londinesi, americani ed europei. Dalla tradizione dancefloor si passa alla cultura acida con Kabaret Maker, anch'egli seguace del vinile ma devoto a un mix di jungle, folk e acid house, già apprezzato nei club di mezza Europa. Muovendosi invece tra glitch, ambient e beat balearici, Hilmar Arnasøn arriva dall'Islanda con un suono glaciale, mentre le selezioni di Mario Filtrin riscalderanno il pubblico portando ai piatti soul, post-punk e psichedelia.

A rappresentare la scena sassarese troviamo in testa Padrino, dalla lunga militanza nell'hip hop sardo e con set dalle tinte funk, soul, r&b, disco e pure baile brasiliano e moomba, in un flusso elettronico senza freni. Proviene invece da Carbonia SKNT, eclettico dj sul filo tra black americana ed elettronica europea, con priorità a groove e fluide transizioni. Chiuderà il b3b – "back-to-back" in cui più dj suonano insieme, in questo caso tre – di Claudia Melis, Selene Dessena (Radio Nostalgia) e Olmo Curreli (voce dei Vilma), tre voci della scena isolana in un set diversificato e imprevedibile.

© Riproduzione riservata