Ariete – Vi attende un Natale fuori dagli schemi e dalle convenzioni, godetevi appieno ogni attimo!

Toro – Per voi, questo sarà un Natale all’insegna del romanticismo. Ricordate di fermarvi sotto il vischio!

Gemelli – Non fatevi turbare da voci malevole in questa giornata di festa. Spesso le critiche arrivano dall’invidia.

Cancro – Portate tutta la vostra energia ai vostri cari, il vostro sorriso sarà contagioso! Chi ben comincia...

Leone – Oggi, come sempre, sarete capaci di portare la vostra allegria e il vostro sorriso a chi ne ha bisogno.

Vergine – Una bella sorpresa vi attende sotto l’albero, dopo tutta la fatica dell’ultimo periodo ve la meritate proprio!

Bilancia – Dedicate questo giorno ai piaceri semplici, assaporandone ogni momento insieme alle persone che amate.

Scorpione – La famiglia non è solo quella in cui si nasce, ma anche quella che si sceglie... un grande Natale vi aspetta!

Sagittario – Per voi questo è un Natale speciale, pieno di affetto e soddisfazioni dopo un anno difficile. Godetevelo!

Capricorno – Vecchi dissapori rischiano di rovinare questa giornata, ma voi siete più forti: in alto l’ottimismo!

Acquario – Questo Natale, lasciate fuori dalla porta di casa tutte le preoccupazioni e dedicatevi solo al presente.

Pesci – Nonostante gli imprevisti dell’ultimo periodo, in questa giornata circondatevi di chi amate nel profondo.

