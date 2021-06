E’ morto a 49 anni Paolo Armando, il cuoco di Masterchef dove era stato ribattezzato la “tigre” dai giudici per la grinta e l’impegno che ci metteva.

Viveva a Madonna dell’Olmo, nel Cuneese, e c’è incredulità e sgomento in paese per l’inatteso decesso.

Armando è stato trovato senza vita nella sua abitazione, inutili soccorsi del 118, intervenuto assieme ai carabinieri.

Originario del capoluogo piemontese, lascia l’anziana madre, la moglie Paola e i tre figli Michela, Sara e Francesco, rispettivamente di 15, 14 e 8 anni.

Oltre alla passione per la cucina, era un informatico, lavorava infatti per la Provincia: “Una grande perdita per il nostro ente e per tutta la comunità che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”, è il messaggio di cordoglio del presidente della Provincia Federico Borgna.

Paolo Armando era anche impegnato come catechista e animatore in parrocchia, dopo la partecipazione a Masterchef che lo ha reso noto a livello nazionale spesso veniva invitato dai media locali in qualità di chef.

A quanto si apprende, è stato stroncato da un infarto.

(Unioneonline/L)

