Non si parlavano da anni, e neppure ora che è morto lei ha voluto dedicargli un pensiero. Adele, la cantante britannica che scala le classifiche, ha perso suo padre, Mark Evans, a causa del cancro.

L’uomo, 57 anni, l’aveva abbandonata quando la popstar era solo una bimba. Nonostante gli attriti e la difficoltà di rapporti, padre e figlia hanno continuato a vedersi e a sentirsi fino a quando, nel 1999, lui aveva rilasciato un’intervista in cui spiegava che Adele aveva avuto difficoltà a trovare un compagno di vita per traumi legati all’abbandono. Lei non aveva digerito questo aver sbandierato al mondo vicende tanto private. Quindi non aveva più voluto avere una qualsivoglia forma di comunicazione.

Mark, da tempo dedito all’alcol, era ulteriormente peggiorato quando era morto suo padre John, nonno di Adele. Poi la lenta ripresa, e il duro colpo della malattia. Ogni tentativo di avvicinarsi alla figlia è stato vano, così come quello di conoscere il nipotino che la cantante ha avuto dal marito Simon (la coppia si è poi separata). L’unico sogno, hanno detto alcuni parenti, era per Mark quello di far parte della vita di Adele. Ma il cancro ha interrotto questa speranza.

