Dopo l'uscita nei cinema sassaresi e non di “Tutti i cani muoiono soli” ecco il singolo presente nella colonna sonora del film.

“È Festa” di Angela Colombino verrà presentato a Sassari, nel bar Tical dalle 19, insieme alla cantante, al cast e allo staff dell'opera diretta da Paolo Pisanu e sarà seguito da due dj set di Disco Segreta e della stessa Colombino.

Un brano realizzato prima della pandemia, anomalo per le corde dell'artista di Sassari, che sulle note di una musica da ballo, e di un ritmo sincopato, innesta un testo volutamente drammatico.

“È festa”, pubblicato su Glossy, etichetta del produttore sassarese Carlo Simula, sarà pubblicato in un 12'' in edizione limitata di 100 copie numerate a mano in vinile colorato per celebrare l'esordio di “Tutti i cani muoiono soli”.

Nel disco sono presenti anche alcune rivisitazioni del singolo, dalla versione remix anni '70, secondo lo stile di Giorgio Moroder, a quella techno di Coke Beats, alias Giulio D'Agostino, collaboratore degli Aphex Twin.

Il film, prodotto da Damiano Ticconi per Ang e distribuito da Fandango, ha vinto il premio Solinas 2018 per la migliore sceneggiatura a cura di Gianni Tetti e il premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista, Orlando Angius, al Bif&st 2023.

