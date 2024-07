Il brano è un inno alla semplicità e alla bellezza dei momenti condivisi, come può essere un bacio sotto un portone, o una passeggiata sulla spiaggia: in “3Desideri”, ultimo singolo di Dèlè, il cantante originario di Capoterra, c’è l’amore per i piccoli gesti. Il brano, uscito nelle scorse settimane, è presente in tutte le piattaforme musicali, e quotidianamente viene trasmesso dalle radio di tutta Italia.

Dèlè, nome d’arte di Enrico Leonello, racconta come sia nato il suo ultimo singolo: «Avevo voglia di scrivere un canzone che facesse assaporare la voglia d’estate che si respira a maggio, quando gli studenti pregustano la fine della scuola, e ci si gode di più la città. Il brano racconta quanto sia prezioso stare in compagnia, e ci ricorda che dovremmo essere grati anche per le piccole cose: si tratta di una ballata estiva, una canzone che ci invita a prendere tutto il meglio della bella stagione. Dopo il singolo, pubblicato a metà giugno, ieri è uscito anche il video, girato dal regista Francesco Ricucci tra le strade del centro di Roma e sulla spiaggia di Ostia».

Nei giorni scorsi, intanto, è uscito “La bachata (Napoli version)”, il singolo di Dèlè e il cantante neomelodico Mario Forte. «La collaborazione è nata grazie all’amicizia che ci lega – spiega Enrico Leonello -, Mario è uno dei massimi esponenti della neo melodica napoletana, un artista da milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme. Abbiamo voluto creare un brano estivo, che segue i ritmi consueti della bachata. Io e Mario Forte abbiamo altri progetti insieme, e nei prossimi mesi daremo vita a una nuova grande collaborazione».

Dopo l’estate, Dèlè si concentrerà su un altro importante obiettivo, che potrebbe consentire al cantante di Capoterra di compiere il grande salto verso un futuro incentrato interamente sulla musica: «Per scaramanzia non voglio rivelare troppi dettagli, ma a settembre avrò un importante incontro che potrebbe spalancarmi le porte del Festival di Sanremo dove – come deciso dal nuovo direttore artistico, Carlo Conti – nel 2025 verrà inserita la categoria destinata ai cantanti emergenti».

© Riproduzione riservata