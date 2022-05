Un po' di Sardegna sul podio dei Campionati nazionali di danza sportiva FIDS a Carrara-Fiere di Marina di Carrara. I giovani sassaresi Mario Donato Vinci e Marianna Doro hanno ottenuto la medaglia d'argento di Danza latino americana per la classe C 14-15 anni.

I due allievi della scuola F. Art Studio Dance Academy di Sassari sono stati preparati dal maestro Giuseppe Madeddu: “Crampi alle gambe e ai piedi, unghie rotte, bolle nelle dita, dolori ovunque sono solo alcuni dei sacrifici a cui sono sottoposti i danzatori. Sacrifici che il pubblico non vede ma che possono far desistere anche i più dotati di forza di volontà. Di fronte a risultati come questi, però, tutti i mali sembrano scomparire e i ballerini sono pronti ad affrontare nuove competizioni con maggior slancio ed energia. E perché no, con maggior voglia di vincere”, ha affermato Madeddu.

Mario Donato Vinci è già noto come cantante. Nel 2015 ha partecipato allo Zecchino d’oro con la canzone “Il Gonghista”. Subito dopo, all’Euro Pop Music Vision di Bucarest ha presentato “Il Rock del cane e del gatto”. Ha ottenuto altri riconoscimenti ai festival internazionali “Child smile Day” di Piatra Neamt in Romania e “Angel voice” di Belgrado, in Serbia.

Nel 2019 è stato protagonista del musical “A Bronx Tale” al Teatro Nuovo di Milano, dopo essere stato notato dal produttore Lorenzo Vitali, e un nuovo ruolo da piccola star è arrivato in “Kinky Boots” per entusiasmare il Teatro Alfieri di Torino e il Teatro Brancaccio di Roma.

