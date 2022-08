Paura durante il concerto di Orietta Berti ad Agrigento.

Un drone in volo per alcune riprese dall’alto è precipitato tra il pubblico e una donna che stava assistendo allo spettacolo è rimasta ferita.

Da quanto si apprende, la spettatrice era seduta su una panchina – in piazza Giglia –quando è stata improvvisamente colpita dal piccolo velivolo, manovrato da un fotografo che stava riprendendo lo show dal cielo.

La donna è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

(Unioneonline/l.f.)

