Dopo lo strepitoso successo della tranche indoor del “Dove eravamo rimasti tour”, con 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, i Pinguini Tattici Nucleari replicano con i nuovi appuntamenti “a cielo aperto”.

Un emozionante viaggio per altre 14 tappe che si concluderà proprio in Sardegna, a Olbia, con lo show di lunedì 15 agosto (Olbia Arena) nel cartellone del Red Valley Festival.

L’appuntamento è sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia del gruppo, e dell’ultimo singolo “Giovani Wannabe” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy).

"Tornare sul palco per noi è come rinascere, la musica senza il live non è la stessa cosa – spiegano i Pinguini Tattici Nucleari – . Ci sono le piattaforme, le radio, gli streaming e le tv, ma l'emozione di un live è qualcosa di indescrivibile, e a renderlo unico è il pubblico, le canzoni cantate a squarciagola sotto il palco e anche lontano dal palco. Abbiamo aspettato così tanto questo momento che adesso, ora che ci spostiamo giorno dopo giorno da una città all'altra incontrando persone di tante diverse età e dialetti e culture, ricevere il calore e l'affetto del pubblico è l'unica cosa che ci fa sentire davvero a casa."

