Con una super performance di Christina Aguilera, Dolce & Gabbana ha ufficialmente dato inizio alle giornate dell’alta moda che fino al 4 luglio si svolgeranno tra Nora e Santa Margherita di Pula: tutto rigorosamente ispirato alla Sardegna.

La star internazionale ha proposto, in un look total pink, alcuni dei suoi brani più famosi per il party di benvenuto che si è svolto al Forte Village durante il quale è iniziata la sfilata di big che proseguirà nei prossimi giorni con gli altri appuntamenti in programma.

Tra gli ospiti della serata di ieri c’erano Rosie Huntington-Whiteley, Alessandra Ambrosio, André Lamoglia, Cauã Reymond, Alejandro Speitzer, Lucien Laviscount, Kitty Spencer, Ola Farahat, Pelayo Díaz e Noah Beck. Questa sera, sempre al Forte Village, sarà la volta dell’alta gioielleria ispirata alla filigrana sarda, domani al parco archeologico di Nora l’evento più atteso con l’alta moda donna, mentre mercoledì si tornerà a Santa Margherita di Pula per l’alta sartoria uomo.

© Riproduzione riservata