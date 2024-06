Silent concert di Diodato nella grotta di Nettuno. Evento straordinario in programma il 28 luglio con partenza alle ore 18 dal porto di Alghero.

Il pubblico potrà raggiungere l’antro in barca e qui, alle 19, è previsto l’inizio del concerto “Diodato – A special night”, da ascoltare rigorosamente in cuffia per la tutela del delicato ambiente carsico.

Il cantautore, recentemente premiato con il David di Donatello, offrirà uno spettacolo incredibile, una data che impreziosisce il tour estivo già annunciato. I biglietti per “Diodato - A special night” si possono prenotare presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari o al numero 079 278275 e su Eventbrite.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, in collaborazione con Festival Abbabula 2024.



