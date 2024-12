Debutto in teatro da incorniciare e tra gli applausi per la band sarda degli 883 “Tieni il Tempo”. Due serate da tutto esaurito a Selargius, al teatro Si ’e Boi. Artisti di assoluto valore che si sono esibiti con uno spettacolo, “Astenersi Tieni il Tempo”, studiato con improvvisi colpi di scena, sketch comici e tanta musica. Ed il pubblico ha apprezzato.

C’è stata anche la partecipazione di Mauro Repetto, fondatore degli 883 con Max Pezzali. Fanno parte della band fondata nel 2013 Emanuele Sulis (voce), Luigi Sanciu(basso), Roberto Mulliri (batteria), Andrea Zucca (tastiere) e Marco Zucca (chitarra elettrica). Per loro un debutto di emozioni: «Il nostro primo passo sul palco del teatro».

«Un viaggio», dice Emanuele Sulis, «una sfida e, soprattutto, una conferma. Quello che abbiamo vissuto in questi due giorni ha rispecchiato esattamente ciò che speravamo e sognavamo: emozioni sincere, connessione col pubblico e la magia di sentirci parte di qualcosa di grande. Non nascondiamo», continua, «che c’era anche un po’ di paura. Il teatro ha un’anima diversa dalle piazze a cui siamo abituati. È più intimo, a volte più severo, e affrontarlo per la prima volta portava con sé dubbi inevitabili: ci capiranno? Riusciremo a trasmettere la nostra essenza come facciamo in piazza?. Eppure, quando le luci si sono abbassate ed il sipario si è aperto, ogni esitazione si è dissolta. Abbiamo percepito il calore degli sguardi, il silenzio denso di attenzione, e alla fine di ogni serata, quell'applauso che ci ha detto tutto. Abbiamo dato al pubblico ciò che sentivamo nel cuore, e ce l’ha restituito amplificato. Questo debutto in teatro è stato un passo importante, e il fatto che è andato come speravamo», conclude Sulis, «ci dà forza per guardare avanti con ancora più entusiasmo».

Il prossimo appuntamento il 31 dicembre “Capodanno in Piazza a Capoterra”. Sarà un'altra serata di musica, energia e condivisione per salutare l’anno vecchio. Il divertimento è assicurato.

