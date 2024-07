L’arte e la natura si uniscono per offrire un palcoscenico suggestivo che ospiterà la ottava edizione di “Balai Summer Dance School”, lo stage internazionale di danza che offrirà cinque giorni di formazione e spettacolo nell’area verde del Parco Chico Mendes, a Porto Torres.

Una finestra davanti al mare del Golfo dell'Asinara per un evento ideato e organizzato da Heliogabalus Acsd.

Le attività dello stage si svolgeranno su due palchi coperti ed allestiti per fungere da aule di danza, nelle quali saranno programmati cinque giorni intensivi di lezioni sui diversi stili della disciplina della danza, dall'8 al 12, dalle 9 alle 19, con maestri provenienti da alcune tra le più prestigiose Accademie d'Europa.

Si comincia oggi, mercoledì 10 luglio, con il concorso nazionale Endas e Premio al Talento, importante vetrina per gli studenti, una opportunità per le loro carriere grazie alle prestigiose borse di studio e i ricchi premi. Giovedì 11 sarà la volta della Dance Haus Company, produzione in partenariato con AsinArt - il festival del Golfo, con il trittico "Roots, Animi, Bromantica" per le coreografie di Matteo Bittante e Michela Priuli. Venerdi 12 sarà occasione per ospitare una vetrina coreografica delle principali scuole di danza sarde, che porteranno in rassegna le coreografie interpretate dai propri allievi. Sabato 13 Galà finale, aperto al pubblico e presentato dalla giornalista di settore Monica Lubinu, in cui i maestri presenteranno le coreografie preparate durante i lavori settimanali insieme agli stagisti e l'ospite d'onore, danzatore o coreografo d'illustre fama internazionale, terrà un'open class e una performance per il pubblico. Sarà inoltre questa l'occasione per la consegna delle prestigiose borse di studio, maturate durante le lezioni e durante il concorso.

Il Balai Summer lascerà spazio nei prossimi giorni alla prima edizione del Festival AsinArt che proporrà tre prestigiosi main events rispettivamente collocati presso la basilica di San Gavino, il 5 luglio, Cala Reale, il 6 luglio, e il parco Chico Mendes, l'11 luglio. L’evento è stato presentato da Federico Marras Perantoni presidente dell’associazione Heliogabalus Acsd, alla presenza del direttore del Parco, Vittorio Gazale e dal vicepresidente dell’associazione CaaTs, Giancarlo Murranca. Ospiti d’eccezione: il 23 luglio il concerto di Zoe Pia nella basilica di San Gavino, il 6 agosto il concerto di Antonello Salis a Cala Reale, sull’isola dell’Asinara.

«L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio dell'Isola dell'Asinara e della Città di Porto Torres – sottolinea Marras Perantoni - attraverso la programmazione di attività di approfondimento, di cultura e di spettacolo nei principali siti monumentali e beni paesaggistici presenti».

