Il pianista e direttore d’orchestra di nazionalità israelo-argentina Daniel Barenboim ha annunciato un “passo indietro” a causa di una "grave malattia neurologica”.

“È con una combinazione di orgoglio e tristezza che vi annuncio che per i prossimi mesi farò un passo indietro rispetto ad alcune delle mie attività concertistiche, in particolare agli impegni di direzione — ha scritto sui social —. Ora devo concentrarmi il più possibile sul mio benessere fisico. La musica è sempre stata e continua ad essere una parte essenziale e duratura della mia vita. Ho vissuto tutta la mia vita dentro e attraverso la musica, e continuerò a farlo finché la mia salute me lo permetterà. Guardando avanti e indietro, non sono solo contento, ma profondamente soddisfatto”.

Dal 1992 è direttore musicale dell’Opera di Stato di Berlino. Lo è stato al Teatro alla Scala dal 2011 al 2015.

Nato a Buenos Aires da genitori russi di origini ebraiche, ha anche cittadinanza israeliana, spagnola e palestinese. Esordì come pianista a soli sette anni nella sua città natale e studiò con il maestro Vincenzo Scaramuzza.

Ha creato una fondazione e un’orchestra per promuovere la cooperazione tra giovani musicisti israeliani e arabi. Ha diretto per tre volte il Concerto di Capodanno di Vienna, l’ultima proprio nel 2022.

(Unioneonline/D)

