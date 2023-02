Toccherà a Lazza inaugurare il Red Valley 2023. Reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, il rapper milanese sarà il grande protagonista della data del 12 agosto, come annunciato questo pomeriggio dall’organizzazione.

Dopo i già annunciati Pinguini Tattici Nucleari, al ritorno in Gallura, e Sfera Ebbasta, Lazza, nome d’arte di Jacopo Lazzarini, è il terzo headliner della settima edizione della kermesse ferragostana, in programma alla Olbia Arena dal 12 al 15 agosto. Cantante e pianista, il 28enne artista milanese vanta 40 dischi di platino e 35 dischi d’oro, oltre 1 miliardo di stream e 5 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify.

“Sirio”, terzo lavoro in studio uscito l’anno scorso, l’ha consacrato definitivamente a livello nazionale come album con più settimane (19) al primo posto degli ultimi dieci anni, nonché l’album più ascoltato in Italia su Spotify e l’album più venduto nel 2022. Un anno d’oro per Lazza, grazie anche alla pubblicazione del remix della hit internazionale “Ferrari” feat. James Hype (oltre 50 milioni di stream), e alle collaborazioni con thasup e Sfera Ebbasta in “S!R!” (3° disco di platino e oltre 70 milioni di stream), “Chiagne” feat. Geolier, Takagi & Ketra e “Caos” feat. Fabri Fibra e Madame (entrambe disco di platino, con oltre 30 milioni di stream).

E se “Cenere” è già diventato un successo nazionale con oltre 8 milioni di stream e unico brano sanremese presente nella Top 50 Global di Spotify, e il tour primaverile nei principali palazzetti in Italia ha già registrato il tutto esaurito, anche la prima serata del Red Valley promette il sold out, con i biglietti singoli per il Day 1 che saranno in vendita a partire dalle 13 di domani sul sito ufficiale del Festival.

